Jeux africains 2024 : le Sénégal engage 98 athlètes dans 11 disciplines

Pour la 13e édition des Jeux africains, une compétition multisports prévue du 8 au 23 mars au Ghana, le Sénégal sera représenté par une délégation d e 98 athlètes issus de 11 fédérations nationales, un corps médical de 9 personnes, sans compter les encadreurs.



Le ministère des Sports vient de dévoiler la liste des disciplines sportives retenues, ainsi que les quotas par discipline pour la participation du Sénégal aux Jeux africains 2024.



Les 11 disciplines sportives choisies sont football, taekwondo, athlétisme, judo, karaté, lutte, natation, beach-volley, triathlon, tennis de table et badminton.



« Le ministre a vraiment voulu privilégier certaines disciplines qui sont en train de faire d'énormes efforts comme le badminton, le beach-volley, le triathlon. Au-delà de ça, on a par exemple des chances au karaté, au judo, au taekwondo. Ce sont de potentiels médaillés, sans compter le football avec les deux sélections U20 », confie dans « Stades » un agent du ministère des Sports.



Qui ajoute : « La participation à ces Jeux africains a été sauvée par le ministre, parce qu'au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations, la situation financière était un peu difficile. Le ministre a validé toutes les propositions et a demandé à ce que les gens soient mis dans d'excellentes conditions. Maintenant, les fédérations ont le libre choix de sélectionner leurs athlètes ».



Selon le quotidien sportif, 30 disciplines sont inscrites au programme de ces joutes quadriennales qui se disputeront cette année à Accra et à Cape Coast.



Huit (8) de ces disciplines que sont la lutte, le tennis, le cyclisme, l'athlétisme, la natation, le badminton, le tennis de table et le triathlon serviront de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024.



Hormis le cyclisme, le Sénégal pourra donc tenter ses chances de qualification aux JO dans les 7 autres disciplines qualificatives pour le rendez-vous planétaire du 26 juillet au 11 août 2024, dans la capitale française.



Aux Jeux africains 2019 à Rabat (Maroc), le Sénégal était engagé dans 15 disciplines et avait terminé 22e avec 22 médailles parmi 54 pays dont 1 médaille d'or, 5 argent et 16 bronze.



Les athlètes sénégalais médaillés étaient issus des 9 disciplines suivantes : judo, taekwondo, athlétisme, karaté, canoë-kayak, escrime, tir sportif, football masculin et lutte.





Liste et quotas des 11 disciplines retenues





Football (U20 filles et garçons) : 18 joueuses, 18 joueurs et 4 encadreurs



Taekwondo : 13 athlètes et 2 encadreurs



Athlétisme : 12 athlètes, et 3 encadreurs



Judo : 8 athlètes et 3 encadreurs et 3 encadreurs



Karaté : 8 athlètes



Lutte : 2 filles, 2 garçons et 2 en- cadreurs



Natation : 3 athlètes et 2 encadreurs



Beach-volley (2) équipes) : 4 filles, 4 garçons et 2 encadreurs



Triathlon : 3 athlètes et 1 encadreur



Tennis de table : 2 athlètes et 1 encadreur



Badminton : 2 athlètes et 1 encadreur