Jeux islamique 2025 : Amath Faye décroche l’argent en saut en longueur
Les athlètes sénégalais brillent toujours aux Jeux de la Solidarité islamique de Riyad (7–21 novembre 2025). Après les performances d’Oumy Diop et de Saly Sarr, Amath Faye s’est à son tour distingué en athlétisme.
 
L’athlète a réalisé un saut de 7,86 m, offrant ainsi au Sénégal une médaille d’argent supplémentaire dans la compétition.
Moussa Ndongo

Jeudi 20 Novembre 2025 - 22:56


