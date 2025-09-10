Jeux olympiques de la Jeunesse 2026 : le Président Diomaye Faye invite le gouvernement à accélérer les préparatifs

À un an des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le Sénégal se prépare à accueillir ce rendez-vous sportif mondial aux retombées majeures sur les secteurs du transport (aérien, terrestre, maritime), de l’hébergement ainsi que sur de nombreux domaines économiques, sociaux et culturels.



Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 10 septembre 2025, le chef de l’État a invité le Gouvernement, notamment le ministre de la Jeunesse et des Sports de prendre toutes les « dispositions avec le Comité d’organisation (COJOJ), les ministères et acteurs concernés, en vue de la réalisation, à temps, des infrastructures et autres diligences requises par l’organisation ».



Le Président Faye a également souligné la nécessité « d’accentuer, dès à présent, une bonne préparation de nos athlètes à cette importante compétition, qui se déroule pour la première fois en Afrique ».