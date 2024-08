Jeux paralympiques Paris 2024 : la Tunisienne Raoua Tlili offre à l’Afrique sa première médaille

L’athlète tunisienne Raoua Tlili a offert vendredi à son pays et à l’Afrique, leur première médaille aux Jeux paralympiques Paris 2024.

Il a remporté l’or au tournoi de lancer du poids dans la catégorie F41 réservée aux athlètes de petite taille.

A 34 ans, Raoua Tlili décroche ainsi sa septième médaille paralympique, après celles gagnées à Pékin en 2008, à Londres en 2012, en Rio 2016 (2) et à Tokyo en 2021 (2).

Depuis les Jeux paralympiques de 2021, Raoua Tlili détient le record du monde, avec un lancer à 10 mètres 55.

La Tunisienne a été aussi sacrée dix fois championne du monde, en lancers du poids et du disque.