JoJ 2026 : une campagne de reboisement de 100 000 arbres lancée à Dakar

« L’ambition est de planter 100 000 arbres d’ici 2026, non seulement sur la VDN mais aussi sur d’autres sites de Dakar. Nous voulons faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 des jeux verts, durables et résilients », a déclaré le ministre lors du lancement de cette campagne, marquée par une première journée de reboisement sur la VDN.

Il a rappelé que les Jeux Olympiques de la Jeunesse, en rassemblant des milliers de personnes dans un lieu déterminé, génèrent souvent des externalités négatives pour l’environnement, liées aux déplacements, aux émissions de carbone, à la production de déchets et à la forte consommation de produits alimentaires. « Pour compenser ces externalités, le COJOJ a décidé de mettre la main à la pâte en contribuant au reboisement, en collaboration avec le ministère », a expliqué Daouda Ngom.

Le ministre a salué cette collaboration entre son département et le COJOJ Dakar 2026 : « Nous magnifions cette collaboration avec le COJOJ. Ensemble, nous amplifierons les actions de reboisement à Dakar et même au-delà de la capitale, sur d’autres sites du pays », rapporte L’Aps.

Lors de cette journée symbolique, 114 arbres ont été plantés le long de la VDN, grâce à un partenariat avec la mairie de Sicap-Mermoz, la Direction des eaux et forêts, la Sonaged et l’Ageroute.

De son côté, le coordonnateur du COJOJ, Ibrahima Wade, a souligné le soutien indispensable du ministère de l’Environnement et de toutes les parties prenantes. « Si le COJOJ a pu réussir le lancement de cette journée, c’est grâce à un soutien extraordinaire du ministre Daouda Ngom, de ses services et de tous les acteurs impliqués », a-t-il affirmé.

M. Wade a insisté sur la nécessité de compenser l’impact environnemental des Jeux. « Ces jeux vont générer beaucoup d’externalités négatives, d’où l’importance de nous engager aux côtés de l’État pour réduire l’empreinte écologique de cet événement mondial. »

Il a également appelé à une mobilisation générale du mouvement sportif et de tous les participants : « Si chaque membre plante un arbre et l’entretient, nous sommes convaincus d’atteindre notre objectif. Pendant les Jeux, notre ambition est que tous ceux qui viendront – spectateurs, athlètes, officiels – plantent un arbre. »

Prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 marqueront l’histoire en étant les premiers à se dérouler sur le continent africain.

