Joal-Fadiouth : un réseau de pêche illicite démantelé, 15 charrettes de sardinelles juvéniles interceptées

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), une opération conjointe menée par la Brigade de Gendarmerie de Joal-Fadiouth, en collaboration avec le Service régional des pêches, a permis de mettre au jour un important réseau de débarquement et de transformation de poissons juvéniles.



Le ministère des Pêches et de l’Économie rapporte que dans la nuit du 14 au 15 février 2026, une patrouille nocturne effectuée au quai de pêche de Joal-Fadiouth a conduit à l’interception de quinze (15) charrettes transportant des sardinelles juvéniles en direction des sites de transformation de Khelcom et de Tann.



Suite à cette opération, l’Inspecteur régional des pêches de Thiès a immédiatement instruit l’immobilisation desdites charrettes, en vue de leur confiscation et de la saisie de l’ensemble des quantités concernées, conformément à la réglementation en vigueur.



Les vérifications effectuées le 15 février 2026 ont également permis de constater des irrégularités administratives, notamment en matière d’immatriculation des charrettes, certaines ne respectant pas les dispositions de l’arrêté municipal en vigueur.



Au-delà de ces constats, cette opération met en évidence l’ampleur préoccupante de la capture et de la commercialisation de poissons juvéniles, pratique qui constitue une menace grave pour la durabilité des ressources halieutiques, la sécurité alimentaire et la stabilité socio-économique du secteur.



Selon le ministère, les investigations en cours révèlent l’implication d’un réseau d’acteurs opérant de manière organisée, avec des débarquements nocturnes en dehors des quais officiels, en violation flagrante de la réglementation. Certaines pirogues impliquées proviendraient d’autres localités, notamment de la zone de Dakar.



Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie afin d’identifier l’ensemble des personnes impliquées et de situer les responsabilités, en vue de l’application des sanctions prévues par les textes en vigueur.



Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime réaffirme sa détermination à lutter avec fermeté contre toutes les formes de pêche illicite et appelle l’ensemble des acteurs du secteur à un strict respect de la réglementation, dans l’intérêt de la préservation durable des ressources halieutiques et des moyens de subsistance des communautés.