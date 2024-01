Joal: un berger et un agriculteur en garde à vue pour coups et blessures réciproques

L'atmosphère paisible du village de Ndianda a été bouleversée par un violent affrontement entre un berger, Aly Ba, et un agriculteur, Mor Faye, jeudi dernier. Les tensions ont éclaté après que le berger a laissé son troupeau piller les récoltes de l'agriculteur, malgré les avertissements répétés de ce dernier.



D’après L’Observateur, la situation a dégénéré lorsque Mor Faye a surpris Aly Ba regardant imperturbablement ses bêtes ravager ses cultures. Pris de colère, l’agriculteur a tenté de chasser les animaux, mais exaspéré par les actions du berger, il a cédé à la rage et l'a frappé avec un bâton. En réponse, le berger avec une machette a infligé plusieurs coups à son protagoniste, le blessant gravement au bras gauche. Ce dernier s’est effondré sous les coups.



Suite à cela, Aly Ba a pris la fuite vers Nguéniène (entre Thiadiaye et Joal-Fadiouth), laissant derrière lui les animaux et la victime. Des paysans de passage ont secouru Mor Faye, le transportant d'urgence au centre de santé de Joal, où il a reçu des soins. Un certificat médical d'incapacité temporaire de 15 jours lui a été fourni.



Informés de l'incident, les gendarmes de la brigade de Joal se sont lancés à la recherche d'Aly Ba. Ce dernier, après avoir également reçu des soins et obtenu un certificat médical similaire, a déposé plainte contre Mor Faye pour coups et blessures.



Les deux parties ont finalement été placées en garde à vue et ont comparu devant le parquet de Mbour pour répondre de leurs actes, chacun déposant des accusations de « coups et blessures volontaires » contre l'autre.