Joe Biden déclare la guerre à la violence armée

Plus de 43 000 personnes ont été tuées l’année dernière aux États-Unis à cause de la violence armée, une tragédie dans ce pays depuis de longues années reconnait le secrétaire à la Justice. Mais la situation empire. Selon un décompte effectué par le site Gun Violence Archive, 24709 personnes ont été tuées par des armes à feu aux États-Unis depuis le début de l’année, dont plus de 13 000 suicides. Si la tendance se poursuit, 2021 sera pire que 2020, une année déjà exceptionnellement violente. Selon le FBI, le nombre d’homicides avait augmenté de 25% l’année dernière, la hausse la plus forte depuis les années 60.



Joe Biden a promis de s’attaquer sérieusement au problème : il a signé des décrets notamment pour sanctionner les vendeurs d’armes qui ne vérifient pas les antécédents de leurs clients ou pour lutter contre le trafic illégal. Mais les moyens de la Maison Blanche sont limités. Les associations spécialisées réclament depuis des années un renforcement de la législation pour limiter les ventes d’armes. Les républicains y sont radicalement opposés et leurs voix sont indispensables pour adopter de tels projets.