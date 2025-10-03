Réseau social
Joseph Kabila : condamné à la peine capitale, quelles sont les preuves



Joseph Kabila : condamné à la peine capitale, quelles sont les preuves
L’ancien président de la RDC a été condamné à la peine de mort notamment pour « crimes de guerre », « trahison » et « organisation d'un mouvement insurrectionnel » pour ses liens présumés avec le mouvement politico-militaire AFC/M23. Sur quelles preuves la Haute cour militaire s’est-elle basée ? Comment expliquer un tel verdict alors que les parties civiles demandaient la réclusion à perpétuité ?
RFI

Vendredi 3 Octobre 2025 - 10:38


