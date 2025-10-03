Joseph Kabila : condamné à la peine capitale, quelles sont les preuves

L’ancien président de la RDC a été condamné à la peine de mort notamment pour « crimes de guerre », « trahison » et « organisation d'un mouvement insurrectionnel » pour ses liens présumés avec le mouvement politico-militaire AFC/M23. Sur quelles preuves la Haute cour militaire s’est-elle basée ? Comment expliquer un tel verdict alors que les parties civiles demandaient la réclusion à perpétuité ?
Autres articles
-
Maroc: appel à la démission du gouvernement après une nouvelle journée de mobilisation
-
Contestations à Madagascar: le délabrement d’un campus à Antananarivo, symbole des misères des jeunes
-
Présidentielle en Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara, un technocrate devenu pilier de la politique
-
La Flottille humanitaire poursuit sa route vers Gaza malgré plusieurs interceptions de bateaux par Israël
-
Madagascar: la Solidarité syndicale se joint à la mobilisation et appelle au départ de Rajoelina