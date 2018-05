Joueur africain du mois de mai: Aubameyang face à deux Sénégalais

Qui des trois finalistes Mbaye Diagne, Alfred Gomis et Aubameyang sera élu joueur africain du mois de mai ? Grâce à leurs performances, ces trois joueurs ont figuré au tableau d’honneur des Africains d’Europe. C’est désormais aux internautes de FranceFootball d’élire le joueur africain du mois. Fin des votes dimanche à 18 heures.

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Gabon)

Arrivé cet hiver chez les Gunners en provenance du Borussia Dortmund où il avait déjà claqué treize buts, l’avant-centre gabonais a réalisé une prometteuse deuxième partie de saison (dix buts et quatre passes décisives en treize apparitions). Le mois de Mai lui a permis de soigner ses statistiques puisqu’il fut double buteur et passeur contre Burnley (5-0), buteur à Leicester (1-3) avant d’inscrire le but victorieux à Huddersfield (1-0). Une fin de saison en trombe qui a confirmé son adaptation rapide aux exigences de la Premier League. Il sera encore l’atout offensif numéro un des Londoniens la saison prochaine, sous la direction d’Unai Emery dont il a salué l’arrivée avec enthousiasme.

Alfred Gomis (SPAL, Sénégal)

Retenu par Aliou Cissé pour disputer la Coupe du monde en Russie, le gardien de but sénégalais de SPAL (prêté par le Torino avec option d’achat) a brillamment participé au maintien de son club ce mois-ci. Agé de 24 ans, il a d’abord réussi quelques parades décisives contre Benevento (2-0). Il a également retardé l’échéance quelques jours plus tard contre le Torino (1-2), son club formateur, avant de réussir un match appliqué contre la Sampdoria (3-1). Aligné à 25 reprises cette saison par Leonardo Semplici, le natif de Ziguinchor voit sa cote monter, en club comme en sélection.

Mbaye Diagne (Kasimpasa, Sénégal)

Attaquant sénégalais relativement méconnu, Mbaye a débuté sa carrière en Italie au début de la décennie 2010, grimpant tous les échelons depuis la Serie D. Recruté en 2013 par la Juventus, il a ensuite été prêté (Ajaccio, Lierse, Al-Shabab, Westerlo) avant de signer en Hongrie (Ujpest) où il est transféré en Chine après une demi-saison. De retour en Europe, du côté de la Süper Lig turque depuis janvier, il a accumulé 12 buts en 17 apparitions avec Kasimpasa. Mai a tout simplement été son meilleur mois puisqu’il a réussi un doublé contre Trabzonspor (5-2), un triplé face au Gençlerbirligi (3-1) avant de marquer l’un des buts de son équipe contre Istanbul Basaksehirspor (défaite 3-2). Agé de 26 ans, ce géant d’1m91 n’a finalement qu’un seul regret : ne pas avoir eu sa chance au printemps avec les Lions de la Teranga…