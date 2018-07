Jour de verdict : Que va "prêcher" le juge pour Imam Ndoa et Cie ?

Le délibéré tant attendu du premier grand procès de présumés djihadistes sénégalais est prévu ce matin du 19 juillet au Palais de justice Lat Dior de Dakar.Les partisans d’Imam Ndao croisent les doigts. Le religieux et ses co-accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec des organisations terroristes, actes de terrorisme, apologie et financement du terrorisme, blanchiment de capitaux, entre autres.Pour rappel, le 14 mai dernier, le Procureur Aly Ciré Ndiaye de la Chambre criminelle de Dakar avait requis 30 ans de travaux forcés contre l’imam Alioune Badara Ndao, arrêté le 26 oæctobre 2015, pour association de malfaiteurs, apologie du terrorisme etc. Le Parquet a aussi demandé de condamner aux travaux forcés à perpétuité Makhætar Diokhané, qui a séjourné dans le fief de Boko Haram, au Nigeria.