Jour de vote au Malawi

Les Malawites se rendent aux urnes ce mardi pour élire le prochain président du pays et un nouveau parlement.



Près de 7 millions de personnes se sont inscrites pour participer aux élections qui, selon les analystes, seront très disputées. La fièvre de la campagne n'a pas diminué au cours des trois derniers mois qui ont mené au jour des élections.



Les électeurs devront choisir un président parmi sept candidats, dont le président sortant Peter Mutharika, qui se présente pour un deuxième et dernier mandat. Mais il se heurte à la vive opposition de l'évangéliste retraité Lazarus Chakwera, principal chef de l'opposition, et de Saulos Chilima, actuel vice-président.



Le Malawi utilise le système uninominal majoritaire à un tour, ce qui signifie que celui qui obtient le plus grand nombre de voix lors d'un seul tour de scrutin gagne. Lors de la dernière élection en 2014, Mutharika a remporté la présidence avec seulement 36% des voix.



Mais il a eu fort à faire pour contenir les prix élevés des denrées alimentaires, le chômage et la corruption qui ont éclaboussé son gouvernement. Les assassinats récurrents d'albinos pour des pratiques mystiques se sont également révélés comme une question clé avant les élections au Malawi.



Le gagnant du vote de mardi sera élu pour un mandat de cinq ans à la présidence. Les bureaux de vote ont ouvert à 06h00 (04h00 GMT) et fermeront 12 heures plus tard.