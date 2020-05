Journée Mondiale Sans Tabac: les acteurs entendent protéger les jeunes contre les manipulations de l’industrie

A l‘instar des autres pays de la communauté internationale, le Sénégal célèbre ce dimanche 31 Mai 2020 la 34ème édition de la Journée Mondiale Sans Tabac. Cette année, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a ciblé les jeunes générations, avec pour thème principal « Protéger les jeunes contre les manipulations de l’industrie et les empêcher de consommer du tabac et de la nicotine ».



En effet, la jeune génération constitue un marché émergent et vulnérable pour les produits dépendogènes de l’industrie du tabac qui demeure plus que jamais omnibulée par ses intérêts commerciaux au détriment de la santé publique. Chassés des pays avancés par la mise en œuvre de mesures de lutte antitabac rigoureuses et contraignantes, les fabricants de tabac sont entrain de transférer l’épidémie tabagique vers les pays les plus pauvres de la planète qui tardent à adopter des stratégies efficaces pour protéger leurs populations.



L’Afrique, avec sa jeunesse qui représente un marché potentiel de 700 millions de consommateurs âgés de moins de 25 ans est particulièrement visée pour combler le gap occasionné par les énormes pertes subies en Europe et en Amérique du Nord. Cette situation constitue le principal facteur de la progression de la prévalence du tabagisme chez les jeunes et les adultes au Sénégal. Elle est devenue une alerte interpellant les autorités politiques et sanitaires, la Société civile et les populations, pour accélérer la mise en œuvre de la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac (CCLAT).



L’enquête Global Young Tabacco Survey (GYTS) de 2017, a révélé, une curieuse augmentation du tabagisme chez les filles de 13 à 15 ans (10,2% en 2007 à 11,5% en 2013) au moment où une baisse est observée chez les jeunes garçons de la même tranche d’âge en 2013 (20,1% en 2007 à 18,5% en 2013). Cette année, la journée mondiale sans tabac revêt un caractère particulier en vue du contexte actuel de la crise de la Covid-19 qui démontre une vulnérabilité plus accrue chez les fumeurs atteints du virus, contrairement aux messages fallacieux véhiculés par l’industrie du tabac.



Au Sénégal, la prévalence du tabagisme chez les jeunes et les adultes est une alerte pour les autorités sanitaires et la Société civile à une plus forte mobilisation afin d’accélérer la mise en œuvre de la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac (CCLAT). Le pays a déjà posé des actes très forts en appliquant certaines stratégies de réduction de la demande de tabac protégeant la jeunesse. Cependant, le retard demeure incompréhensible, inacceptable et crucial pour la réduction de l’offre dont les conditions de réalisation sont pourtant disponibles à travers le projet de décret sur les points de vente du tabac et le projet d’arrêté interdisant l’importation et la vente de la Chicha, qui sont encore en souffrance.



Dans le but de marquer cette journée symbolique, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf SARR fera une déclaration officielle ce dimanche 31 Mai 2020. En prélude de cette déclaration, le Programme National de lutte contre le Tabac (PNLT) se tient à la disposition des médias pour des entretiens et invitations dans le respect des règles sanitaires contextuelles.