Journée de la femme en détention : le groupe No Stress Land invite les bonnes volontés à accompagner leurs élans de solidarité

Le groupe No Stress Land a organisé le week-end, la septième édition annuelle de ses activités de solidarité pour les femmes de la prison des femmes de Liberté 6. Cette activité s'inscrit dans leur politique « d'humanisation du séjour carcéral des détenues et de magnification de la femme ».



« Cet évènement nous réunit depuis mars 2015 avec une année sabbatique caractérisée par la pandémie COVID-19 qui nous a empêché de savourer ces instants magiques dont nous ne nous serions privés pour rien au monde. Si le 04 avril 2018, lors de la célébration de notre accession à l'indépendance le colonel Jean Bertrand Bocandé, directeur de l'administration pénitentiaire m'avait fait le privilège de me décorer en ma qualité de Président du Groupe NSL, de la médaille d'honneur de ladite institution, c'est grâce à vous », a salué le président de l'association Sanou Ndiaye lors de son discours tenu à la prison de Camp pénal de Liberté 6.



« En initiant ces œuvres sociales, nous No Stress Land inscrivons humblement quelques lignes dans l'encyclopédie humanitaire du Sénégal et invitons toutes les bonnes volontés à nous accompagner dans ce vaste chantier au profit de notre prochain ». En plus de cette activité annuelle, « le groupe No Stress Land s'évertue à évacuer le stress des couches sensibles de la population à travers des œuvres humanitaires multiples, diverses et variées dans les hôpitaux, les daaras, les Pouponnières, le centre Talibou Dabo et dans plusieurs régions du pays durant chaque mois béni de Ramadan ».



Le social est inscrit au cœur des actions du groupe No Stress Land qui s’est engagé à soulager la souffrance des populations. Très disponible, No Stress Land n’hésite point à répondre aux attentes pour redonner le sourire. Cette motivation, dérivant d’une générosité dans l’effort, l’oblige à faire un meilleur ciblage dans ses interventions.



« Nous voilà encore une fois rassemblés pour célébrer cette journée qui porte une double dénomination No Stress Day et/ou Journée de la femme en détention par le groupe NSL devenue au fil des années votre partenaire privilégié. Si l'on en croit les indiscrétions, ces quelques heures que vous nous permettez de passer avec vous font partie de vos plus agréables moments de l'année. Sachez très chers hôtes que notre amour pour vous est marqué du sceau de la sincérité et qu'il prend une tournure exponentielle à chaque fois que l'opportunité nous est offerte de vous rencontrer, vous serrer dans nos bras, vous embrasser, danser avec vous et déguster ce petit-déjeuner et ce déjeuner », a déclaré Sanou Ndiaye.



Très présent au côté des Sénégalais qui ont besoin d'aide et de soutien, le groupe ne ménage aucun effort pour soulager et appuyer les gens. Être privé de liberté n'est pas une sinécure, mais c'est avec beaucoup de dignité que vous endurez ces épreuves. Votre présence sous cette tente en face de nous en est la plus parfaite illustration. Nul ne peut échapper à son destin. Puisse ALLAH nous accordait sa grâce et vous délivrez des mains de dame justice. Mes remerciements à tous nos partenaires, amis, généreux donateurs », a remercié M. Ndiaye.