Journée de reboisement à Fanaye : les étudiants de Podor unissent leurs forces pour l’environnement

Les étudiants de la Fédération des Amicales du Département (FAD) de Podor (nord), en partenariat avec "l'association Podor vert" et les amicales communales, ont organisé ce 18 septembre une journée de reboisement à Fanaye, dans le département de Podor.



Cet événement, marqué par « un fort engagement de la communauté et des étudiants », se poursuivra jusqu'au 27 septembre 2024 dans plusieurs localités, notamment Gamadji Saré, Cascas, Boke Mbaybe, Salsabe, et Ndoum.



« L'événement a débuté par une introduction sur l'importance de la reforestation et de la préservation de l'environnement. Au cours de cette journée, nous avons réussi à reboiser deux écoles, offrant ainsi un cadre plus verdoyant et éducatif pour les élèves. Des arbres fruitiers et d’ornement, ont été plantés, créant un environnement propice à l’apprentissage et à la sensibilisation à la protection de la nature », a déclaré Samba Sy, président de la Fédération- Fad-Podor.



Poursuivant ses propos, le Président de l’amicale des étudiants des 22 communes du Département de Podor soutient que la journée a été une belle démonstration de solidarité et d'engagement envers leur environnement.





« En plus des écoles, nous avons également reboisé plusieurs maisons dans le quartier, encourageant les familles à participer activement à cette initiative. Cela permet non seulement d'embellir le paysage, mais aussi de promouvoir une meilleure qualité de vie pour les habitants. Les participants ont travaillé ensemble avec enthousiasme, renforçant les liens communautaires tout en contribuant à un avenir plus durable. Cette journée a été une belle démonstration de solidarité et d'engagement envers notre environnement », a-t-il soutenu.