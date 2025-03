Journée du 8 mars : Madina Kizuangi Ly Vita alerte sur la situation des femmes en RDC

Madina Kizuangi Ly Vita, présidente des femmes Congolaises Évangéliques du Sénégal, tire la sonnette d’alarme sur la situation dramatique des femmes en République démocratique du Congo. L’invité du Jury du Dimanche sur I-radio, de ce 9 mars, décrie une détresse quotidienne à Goma, qualifié de capital mondial du "viol" et rappelle que la journée internationale des droits de la femme a été célébré cette année dans la douleur.



« Le droit de la femme à l’international est bien respecté. Mais la femme au Congo, elle n’a même pas quoi donné à manger à son fils ou à sa fille. Elle n’a pas le temps d’éduquer. C’est quelque chose qui touche. C’est pourquoi nous ne voulons pas de cette guerre. Des pillages de nos minerais, nous refusons cela. Parce que la femme est vulnérable, la femme congolaise est humiliée. La femme congolaise, elle n’a pas de sécurité dans cette zone », a dénoncé Madina Kizuangi Ly Vita.



Pour l’invitée du JDD, l'Organisation mondiale de la femme (OMF) œuvre pour le respect des droits des femmes, qui sont bafoués 24 heures sur 24, notamment en République démocratique du Congo. « L’organisation mondiale des droits de la femme, est pour faire respecter les droits de la femme. Les femmes sont violées 24 heures sur 24. Quand on parle des droits de la femme, les sujets qu’on devait évoquer, c’étaient des sujets des droits des femmes à l’Est de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il devenu ? C’est la question qu’on doit se poser par rapport au droit international de la femme », dit-elle.



Selon la Présidente des femmes Congolaises Évangéliques du Sénégal, on laisse les vrais sujets et on fait de la mascarade pour dire que c’est le 8 mars. « Qu’est-ce que nous fêtons. Par exemple moi à l’Est, qu’est-ce que je peux fêter le 8 mars, si ce n’est pas d'avoir une bonne pensée pieuse, priée pour ces femmes-là, pour que Dieu leur donne la solution, la consolation. Elles ont besoin d’être traité psychologiquement. Mais on ne fait rien pour ces femmes à l’Est. On parle de journée internationale de la femme. C’est quelle femme. Femme européenne ? », s'est-elle interrogée?