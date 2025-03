Journée internationale d'Al-Qods : Une manifestation du soutien mondial au peuple de Palestine et de Gaza

Le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan est connu sous le nom de Journée internationale d'Al-Qods. Cette journée a été initiée par l'Imam Khomeini (RA), fondateur de la Révolution islamique, afin de soutenir le peuple palestinien. Il a appelé les musulmans du monde entier à s’unir pour contrer le régime sioniste et ses partisans et à déclarer leur solidarité internationale avec les droits légitimes du peuple palestinien à travers des manifestations organisées. L’objectif fondamental de cet événement mondial est de renouveler le soutien et la solidarité avec les Palestiniens et de résister à l’occupation du régime sioniste.



Cette année, la Journée internationale d’Al-Qods revêt une importance encore plus grande en raison des crimes organisés commis par le régime sioniste à Gaza. Elle a renforcé la responsabilité de tous les défenseurs de la liberté à travers le monde, en particulier des nations et gouvernements islamiques, de soutenir le peuple opprimé de Gaza et de Palestine.

Le peuple palestinien, en particulier celui de Gaza, a traversé une année extrêmement difficile. Depuis plus de 15 mois, il est confronté à des crimes généralisés. Bien qu’un cessez-le-feu ait été déclaré à Gaza après 500 jours, la situation en Palestine, notamment à Gaza, reste profondément préoccupante. Les flammes de la guerre ont été ravivées par les violations unilatérales du cessez-le-feu par le régime sioniste, et de nouveaux complots, y compris des déplacements forcés, sont en cours contre ce peuple opprimé.



Ce qui s’est passé au cours des 15 derniers mois à Gaza, en Cisjordanie et à Rafah constitue l’un des crimes les plus horribles du régime sioniste contre le peuple sans défense de Gaza au XXIe siècle, et l’une des pires atrocités observées au cours des sept dernières décennies. Une grande partie de cette brutalité a été rendue possible grâce au soutien inconditionnel et total des États-Unis et de leurs alliés occidentaux, qui ont encouragé le régime sioniste à commettre des crimes inimaginables.



Selon des organisations internationales et des institutions de défense des droits de l’homme, les crimes du régime sioniste comprennent des politiques d’apartheid contre les Palestiniens, le non-respect des résolutions de l’ONU, l’occupation territoriale, les punitions collectives et les massacres, les déplacements forcés, la famine imposée aux habitants de Gaza, la privation des besoins essentiels (eau, électricité, gaz, carburant, médicaments et nourriture), l’assassinat de journalistes (196), de membres du personnel des Nations Unies (280) et de médecins, l’utilisation d’armes interdites telles que les bombes au phosphore et à sous-munitions contre des civils, la saisie continue des terres palestiniennes, la destruction des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des universités et des centres de soins (y compris la destruction de 100 écoles et universités), l’humiliation du peuple palestinien, la profanation répétée des lieux saints islamiques et non islamiques, y compris la mosquée Al-Aqsa, première qibla des musulmans, et bien d’autres crimes encore. Ces actions constituent des violations graves de la Charte des Nations Unies, des Conventions de Genève et du droit international.



Tous ces crimes, commis simultanément dans le monde moderne d’aujourd’hui, constituent un génocide, une agression, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Le régime sioniste, dépassant même les atrocités des deux guerres mondiales, a franchi toutes les lignes rouges et commis les crimes les plus odieux, y compris des crimes de guerre, des agressions, des crimes contre l’humanité et un génocide contre le peuple palestinien opprimé. Ce régime a redéfini les limites mondiales de l’atrocité, prouvant qu’il ne respecte aucun principe humain, moral, religieux ou international. Selon tous les défenseurs de la liberté et les cadres juridiques internationaux, ces actes sont des exemples évidents de crimes de guerre, de violations flagrantes des lois internationales et d’actes de génocide et de violations des droits humains. Ce régime doit être jugé en tant que criminel de guerre.



Les crimes brutaux du régime sioniste au cours des dix-huit derniers mois à Gaza, en Palestine, au Liban et en Syrie ont prouvé qu’il s’agit d’un régime fondé sur l’usurpation de terres, la violation systématique des droits fondamentaux des habitants palestiniens d’origine, l’apartheid et les crimes organisés. Il a toujours été une menace pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient et n’a montré aucun engagement envers le droit international.



Alors même qu’un cessez-le-feu complet à Gaza n’a pas encore été instauré, nous assistons à de nouvelles conspirations de la part des puissances impérialistes mondiales. Le récent plan du gouvernement des États-Unis pour le déplacement forcé ou l’exil de la population de Gaza, l’occupation de Gaza et le contrôle américain des territoires palestiniens sont des exemples flagrants de cette conspiration et de la violation manifeste du droit international, ébranlant les fondements mêmes des principes juridiques que la communauté internationale est censée défendre. Il est essentiel de proclamer haut et fort que l’injustice, où qu’elle soit, est une menace pour la justice dans le monde entier. Défendre le droit inaliénable du peuple palestinien à l’autodétermination est une responsabilité collective.



Ce n’est pas la première fois que le droit international et les droits du peuple palestinien sont violés, et ce ne sera certainement pas la dernière. Pendant cette période, le régime sioniste, avec le soutien explicite de certains pays, a systématiquement violé le droit international à Gaza, portant un coup dévastateur aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Malgré les décisions de la Cour internationale de justice condamnant le Premier ministre et l’ancien ministre de la guerre du régime sioniste, ces violations se poursuivent malheureusement.



Aujourd’hui, défendre et soutenir le peuple palestinien opprimé est un devoir moral pour tous les défenseurs de la liberté. Aucun être humain conscient ni aucun gouvernement responsable ne peut rester indifférent à ces crimes atroces et à leurs conséquences extrêmement dangereuses pour la paix et la sécurité régionales et mondiales.



Du point de vue de la République islamique d’Iran, la seule solution acceptable est l’établissement d’un gouvernement démocratique représentant tous les habitants palestiniens d’origine. La résolution de la question palestinienne doit être basée sur un référendum global impliquant tous les Palestiniens—musulmans, chrétiens et juifs. Le peuple palestinien, comme toutes les nations pacifiques du monde, mérite tous les moyens nécessaires pour exercer son droit inaliénable à l’autodétermination et à la libération de l’occupation coloniale étrangère. La solution à la question palestinienne exige la reconnaissance et la restauration des droits légitimes du peuple palestinien et la fin de l’occupation.



L’établissement de la stabilité et de la paix au Moyen-Orient nécessite un engagement en faveur d’une solution politique basée sur le droit international, sans ingérence étrangère, et dans le respect de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale des États.



Hassan Asgari – Ambassadeur de la République islamique d’Iran a Dakar