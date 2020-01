Journée internationale de l'éducation: Macky Sall renouvelle son engagement envers l'école sénégalaise

Le 24 janvier 2019 a été célébrée la toute première dans le monde entier, la Journée internationale de l'éducation, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018 afin de mettre en lumière le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. A cette occasion, le président sénégalais, Macky Sall a renouvelé son engagement à faire de "l’école sénégalaise une école de la réussite, stable et pacifiée".



"Parce que l’éducation reste l’un des piliers fondamentaux sur lequel je veux asseoir l’émergence du Sénégal, je renouvelle mon engagement à faire de l’École sénégalaise une école de la réussite, stable et pacifiée", peut-on lire sur le compte twitter du chef de l'Etat.



Quelque 258 millions d’enfants et de jeunes ne vont toujours pas à l’école, tandis que 617 millions d’enfants et d’adolescents ne savent ni lire ni effectuer des calculs simples, selon l’UNESCO.