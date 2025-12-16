Transferts d’argent : Orange Money applique la TTA de 0,5% à partir du 17 décembre 2025

Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS) a annoncé l’application de la Taxe sur les Transferts d’Argent (TTA) à compter du mercredi 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de la loi n° 2025-17 du 27 septembre 2025 modifiant le Code général des Impôts. L’entreprise indique qu’elle procédera à la collecte de cette taxe pour le compte du Trésor public, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Redressement Économique et Social (PRES) de l’État du Sénégal.Selon le communiqué, la Taxe sur les Transferts d’Argent est fixée à « 0,5 % du montant de l’opération, avec un plafond maximum de 2 000 francs CFA par transaction ». Elle s’applique aux opérations de transfert, de paiement et de retrait effectuées via les services concernés. Pour les retraits, précise OFMS, la taxe de 0,5 % est applicable lorsque « le montant retiré sur une période de 24 heures dépasse 20 000 francs CFA ».Toutefois, plusieurs opérations bénéficient d’une exonération. La TTA ne s’applique pas aux « dépôts en numéraire, aux paiements de salaires, aux paiements de bourses d’études, ainsi qu’aux transferts de fonds au sein du réseau de distribution et de leurs partenaires », souligne l’entreprise.OFMS affirme avoir mis en place « un dispositif d’écoute et de traitement des remontées » afin d’accompagner ses clients et partenaires pour toute question liée à l’application de cette taxe sur les services Orange Money. L’opérateur invite également les usagers à consulter ses canaux officiels pour obtenir davantage d’informations sur les modalités d’application et les exonérations prévues.Orange Finances Mobiles Sénégal remercie enfin sa clientèle « de sa compréhension et de sa fidélité », tout en rappelant que la collecte effective de la TTA démarrera à la date indiquée pour l’ensemble des opérations concernées.