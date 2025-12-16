Mbacké : cinq (5) individus interpellés pour vol en réunion et détention d’armes

Le Commissariat urbain de Mbacké a procédé à l’interpellation de cinq individus poursuivis pour « association de malfaiteurs », « vol en réunion commis la nuit avec effraction » et « détention d’armes », a-t-on appris de source policière. Ces arrestations font suite à une plainte déposée par le propriétaire d’une boutique, victime d’un cambriolage nocturne.



Selon les déclarations de la victime, les malfaiteurs ont emporté « trois ordinateurs portables de marque HP, un téléphone portable, un nombre indéterminé d’accessoires de téléphones, notamment des MP3, ainsi qu’une somme de 100 000 francs CFA ». Une enquête a aussitôt été ouverte par les services de police.



L’exploitation d’un renseignement opérationnel a permis d’identifier rapidement les suspects. Ce renseignement faisait état de jeunes d’un quartier qui « planifiaient le cambriolage de cette boutique la veille de l’opération ». Les investigations menées ont ensuite conduit à l’interpellation des mis en cause.



Interrogés sommairement, quatre des suspects ont reconnu « leur participation au cambriolage », indiquant que le butin avait été remis à un acolyte actuellement en fuite. Le cinquième individu, pour sa part, a nié avoir pris part au vol, tout en reconnaissant avoir « rencontré le groupe après le cambriolage en possession des objets dérobés ».



Les perquisitions effectuées aux domiciles des suspects ont permis la saisie d’importantes pièces à conviction, dont « un pied-de-biche, quatre machettes, un couteau, un fusil artisanal et quarante-huit munitions ».



L’ensemble de ces armes a été retrouvé dans la chambre de celui présenté comme « le cerveau du groupe », un individu régulièrement cité dans des affaires d’agressions et de vols de téléphones portables dans le secteur.



À l’issue de la procédure, les cinq individus ont été déférés devant le parquet, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver le suspect en fuite et récupérer le reste du butin.