Journée internationale de la femme rurale : Kaolack réclame des assises de l’Agriculture et du foncier

La célébration de la Journée Internationale de la Femme Rurale a pris une tournure marquante cette année à Kaolack. La présidente de l'association des femmes rurales du Sénégal (Afrs), Adji Diouck Mbaye, a prononcé un discours pour dénoncé la négligence entourant cette célébration.



Déplorant l'absence de reconnaissance généralisée de la situation difficile des femmes rurales, elle a souligné le manque d'engagement politique dans l'appréciation de leurs défis. Elle a spécifiquement insisté sur la nécessité de mettre en avant l'agriculture et le foncier rural, deux domaines cruciaux pour l'autonomisation des femmes rurales au Sénégal.



Adji Diouck Mbaye, également membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese), a lancé un appel direct au Président Macky Sall, pour initier des assises spéciales. Ce, afin « d’évaluer la situation actuelle et mettre en place des mesures concrètes visant à promouvoir et à soutenir les femmes rurales ».



Mme Mbacké a rappelé l'engagement du chef de l’État en faveur des femmes, elle lui a demandé de poursuivre ces efforts en vue de renforcer les opportunités et l'autonomie des femmes rurales à travers des politiques agricoles et foncières plus inclusives, renseigne Libération.