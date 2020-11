Journée internationale des Droits de l'Enfant: les clubs EDEN s'engagent dans la lutte contre la Covid-19

La Rentrée des Clubs EDEN (Education aux Droits de l’Enfant) célèbre la Journée Internationale des Droits de l’Enfant ce vendredi 20 Novembre 2020 à Guédiawaye. Coincidant cette année, avec un contexte particulier marqué par la pandémie de la COVID 19, la cérémonie sera aussi l’occasion de procéder à la remise de kits d’hygiène et de matériels de protection aux différents clubs quartiers et écoles de l’organisation pour la protection des enfants dans ce contexte de reprise des cours et d’assouplissement des mesures restrictives.



"Pour répondre à la protection des enfants dans cette période de Covid 19, plusieurs actions ont été déroulées, avec l’implication effective des enfants et des jeunes, particulièrement dans la banlieue de Dakar (Guédiawaye, Pikine, Rufisque), à travers l’élaboration et le partage de messages de sensibilisation et des forums de discussion sur les mesures préventives sur la Covid19, le signalement des cas de violence, le suivi scolaire à domicile des enfants du Centre EDEN et Clubs, la dotation de kits d’hygiène aux populations...", lit-on dans le communiqué de l'organisation.



Cette dernière compte également faire dans la "Sensibilisation de 4 549 enfants, jeunes et adultes sur la Prévention de la Covid 19 et Violences faites aux enfants via les réseaux sociaux et des forums de discussions virtuels; le Suivi scolaire à domicile de 500 élèves au niveau du Centre et des Clubs EDEN; l'Accompagnement et suivi de 10 enfants victimes de violences; la Dotation de 1500 kits d’hygiène (madar- homo, eau javel, savon…) aux populations; la Sensibilisation de plus de 500 familles sur les règles d’hygiène et mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires contre des maladies (hydriques, à corona virus …)"



Ainsi, l’ensemble des structures de l’organisation décident de célébrer cette rentrée des clubs à travers deux activités sous le thème: "Protection des enfants dans le contexte de la Covid 19: les enfants et les jeunes des Clubs d’EDEN s’engagent".