Journée internationale des lépreux : Les habitants du village de Peycoup réclament insertion et formation de leurs jeunes

Ce 28 janvier marque la journée internationale des lépreux. Une occasion saisie par les habitants du village de Touba Peycoup, dans le département de Thiès pour réclamer aux autorités sénégalaises une meilleure formation et une insertion de leurs jeunes dans les instances de développement du pays. Ce village compte la plus forte population de malades de la lèpre au Sénégal.



Due à un bacille appelé Mycobacterium Leprae, la lèpre est une maladie infectieuse chronique évoluant très lentement (de 2 à 20 ans d'incubation). Elle affecte principalement la peau, les nerfs périphériques, les muqueuses des voies aériennes supérieures et les yeux. Il n'existe pas de vaccin à ce jour, mais il y a un traitement par polychimiothérapie (PCT) peu onéreux et qui a fait ses preuves.

Selon les données récentes de l’Organisation Mondiale de la Santé, il y aurait toujours - en 2015 - 175 000 malades enregistrés dans le monde… mais plus de 200 000 nouveaux cas dépistés chaque année, soit un toutes les 5 minutes.