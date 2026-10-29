Journée mondiale de l'AVC : le ministère de la Santé rappelle l'urgence d'une prise en charge précoce pour sauver des vies

À l’occasion de la Journée mondiale de l’accident vasculaire cérébral (AVC), célébrée ce jeudi 29 octobre 2026, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique sensibilise les populations à la prévention et à la reconnaissance immédiate des symptômes d'alerte. L'institution sanitaire souligne qu'une prise en charge médicale rapide s'avère déterminante pour limiter les séquelles et réduire les risques de mortalité.



Dans une communication diffusée lors de cette journée de mobilisation, les autorités sanitaires détaillent les manifestations cliniques principales qui doivent alerter l'entourage. Une déformation du visage, une faiblesse soudaine d’un bras ou d’une jambe, de même que des difficultés à parler constituent des indicateurs majeurs d'un AVC.



Face à l'apparition de ces symptômes, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que « chaque minute compte » pour la survie du patient. L'autorité administrative invite ainsi les populations à agir sans délai et à solliciter un service d'urgence dès le constat des premiers signes afin d'assurer une prise en charge médicale immédiate.