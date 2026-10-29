Al Nassr vs Al Kholood : Sadio Mané passeur et buteur, Cristiano Ronaldo inscrit un triplé et se rapproche des 1000 buts

Al-Nassr a dominé Al Kholood (5-3), ce jeudi, lors de la 12e journée de la Saudi Pro League. Sadio Mané, buteur et passeur décisif, a contribué au succès de son équipe.



À 41 ans, Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs. Titulaire en attaque face à Al Kholood, le Portugais a signé son 67e triplé en carrière, permettant aux champions d’Arabie saoudite en titre de s’imposer à domicile.



Il a ouvert son compteur à la 66e minute sur un service de João Félix, avant de marquer de la tête à la 73e, encore après un gros travail de son coéquipier en sélection.



Sadio Mané, auteur du deuxième but d’Al-Nassr, a ensuite délivré une passe décisive au quintuple Ballon d’Or pour le troisième but de la rencontre. Avec ses 983e, 984e et 985e réalisations, CR7 n’est plus qu’à 15 buts du cap historique des 1000 en carrière.



Al-Nassr occupe la deuxième place du championnat et revient à hauteur d’Al-Qadsiah, leader de la Saudi Pro League, avec un match en plus à disputer.