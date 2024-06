Journée mondiale de l'environnement : le geste symbolique du Président Diomaye

La Journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année le 5 juin. L’objectif de cette célébration est de sensibiliser les gens à entreprendre des actions en faveur de l'environnement.

Cette année, le thème porte sur la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse.



En accord avec le thème, le Président Bassirou Diomaye Faye a, lui, célébré cette journée de façon symbolique en plantant un arbre. Il a également rappelé l’importance de l’environnement en invitant à le protéger pour le bénéfice des générations futures.



« Aujourd'hui, j'ai planté un arbre en symbole d'espoir pour notre avenir commun. La Journée Mondiale de l'Environnement rappelle l'importance de la restauration des terres et de la lutte contre la désertification. Protégeons notre terre pour nos enfants et les générations futures », a invité le Président sur son compte X.