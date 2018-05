Journée mondiale de la Liberté de la presse : le fonds d'appui et de développement va enrayer la précarité des journalistes (CAP)

Le coordonnateur de la Coordination des associations de la Presse (CAP), Bacary Domingo Mané a salué le fonds d’appui et de développement mis en place par le gouvernement du Sénégal pour le secteur de la Presse. Selon lui, « Ce fonds qui est mis à la disposition des patrons de Presse va coûter des milliards et va permettre la modernisation des entreprises de Presse parce que la plupart des journalistes vivent dans une précarité indescriptible. Et à partir de ce moment cela permettra aux journalistes de faire carrière dans les différentes rédactions. Parce que sinon, ce à quoi nous assistons aujourd’hui, la plupart d’entre eux préfèrent être des consultants ailleurs parce que le secteur est sous-payé. Ça, c’est des avancées qu’on note dans le Code de la Presse. »



Le Code de la presse permettra aux journalistes de disposer d’une carte d’identité nationale de la Presse délivrée par l’Etat du Sénégal. Ainsi, le coordonnateur de la CAP invite le gouvernement à l’application du code et à la veille de ce dernier. Par exemple, il a souligné une disposition du code qui stipule, « qu’un animateur ne doit pas donner d’information à l’antenne. Je pense que si le code entre en vigueur, c’est l’Etat du Sénégal qui doit veiller à son application ».



Il souhaite également que « l’Etat joue son rôle » qui est de « veiller à l’application de la loi ». Il attend de l’Etat également que « les patrons de Presse qui passeront outre les dispositions légales prévues par le code la Presse » soient sanctionnés.