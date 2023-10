Journée mondiale de la Mer: les acteurs de la Marine marchande ont revisité les enjeux du secteur au Sénégal

L’Association sénégalaise des officiers de la marine marchande (Asomar) a célébré la Journée mondiale de la Mer le samedi 30 septembre au Cercle Mess des officiers de Dakar en organisant une conférence nationale.



La rencontre a été ouverte par le discours d'ouverture et de bienvenue de la vice-présidente de l'association Mme Mariama Ndiaye. Par la suite, M. le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Pape Sagna Mbaye a prononcé son discours d'usage en parlant de: l'importance des partenariats dans le secteur maritime pour la prévention et la lutte contre la pollution marine; des moyens et installations de collectes des eaux usées au niveau des Ports Ndayane Sendou et Bargny par le gouvernement.



Après cela, ce fut au tour des panelistes du jour en commençant par M. Babacar Diop, paneliste principal, qui a développé sur la « présentation Marpol et l'Annexe IV un retard à rattraper par le Sénégal »; en traitant de l'historique de Marpol d'abord puis en développant les différents annexes de cette dite convention Il a aussi insisté sur les différents types de pollutions ; la gestion des eaux ballasts dont l'écosystème en personne est exposé; les visites et délivrance des certificats au niveau de l'ANAM.



Mme Mari Rose Dioh, quant à elle, a parlé de la HASSMAR et du plan Polmar en donnant son historique, son domaine de compétences et ces missions en matière de coordination nationale de lutte contre la pollution maritime, de sécurité et de sauvetage en mer.



Le tour des panelistes fut clos par M. Adama Gueye, Directeur technique Armement (DTA) du Consortium sénégalais d'activités maritimes qui a commencé par la présentation de la COSAMA et a décrit les procédures de cette compagnie en cas de pollution maritime mais surtout de son rôle dans le plan Polmar, Samarex...



En conclusion Moustapha seck, capitaine d'armement à l'URD a traité sur l'importance des remorqueurs en cas de pollution.