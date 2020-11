Journée mondiale de lutte contre le Sida: le Sénégal organise un Post-AFRAVIH autour du programme communautaire

Après l'organisation de la 10ème Conférence Internationale Francophone VIH/Hépatites/Santé sexuelle AFRAVIH 2020, du dimanche 8 au mercredi 11 novembre dernier, le Sénégal a fait le choix d’organiser un Post AFRAVIH autour du programme communautaire les 30 Novembre et 1er Décembre au Monument de la Renaissance de Dakar. Ce, pour capitaliser toute la production scientifique.



Selon un communiqué de presse du Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls), cet événement permettra aux différents acteurs d’échanger sur les problématiques de l’heure.

le programme Post AFRAVIH s’articule autour de trois (3) composantes : le programme communautaire; le forum des jeunes; l’espace restaurant



Ce Post AFRAVIH sera couplé cette année par la célébration de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida (JMS) qui, pour sa 32ème édition, a pour thème « SOLIDARITE MONDIALE ET RESPONSABILITE PARTAGEE ».



La Journée Mondiale de lutte contre le Sida est l’occasion pour le Cnls au Sénégal de remobiliser l’ensemble des acteurs autour de la notion de solidarité envers toutes les personnes vivant avec le VIH, envers les populations les plus vulnérables, envers les populations clé pour un accès sans interruption aux traitements mais aussi ; d’engager notre responsabilité dans l’atteinte des 90-90-90 dans le traitement des personnes vivant avec le VIH et dans le plaidoyer pour un environnement favorable.



Pour rappel, la Journée Mondiale contre le Sida est organisée chaque année dans le monde entier le 1er Décembre. Elle est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec et touchées par le virus, et c’est également le moment de se souvenir de toutes les victimes du sida.



"En 2020, la pandémie de COVID-19, a monopolisé l’attention du monde entier. Cette dernière pandémie que le monde a connue, nous fournit un nouvel exemple illustrant les liens étroits entre la santé et d’autres aspects fondamentaux comme la réduction des inégalités, les droits humains, l’égalité des sexes, la protection sociale et la croissance économique. Le thème de l’édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le sida, « Solidarité mondiale et responsabilité partagée », est né de ce constat", lit-on dans le document du Cnls parvenu à la rédaction de PressAfrik.