En Suède, Emmanuel Macron scelle une vente de frégates pour 4,3 milliards d'euros

Emmanuel Macron se rend ce lundi 31 août en Suède, où il rencontre le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. Le président de la République scelle une vente majeure de frégates françaises. Mais ce déplacement doit surtout consacrer un rapprochement militaire accéléré par la guerre en Ukraine et la menace russe dans le nord de l’Europe.
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