Officiel: Lionel Messi annonce sa retraite internationale après 20 ans de carrière avec l'Argentine

C'est la fin d'une ère majuscule pour le football mondial. Ce lundi 31 août 2026, Lionel Messi a officiellement confirmé sa retraite internationale à travers un message publié sur son compte Instagram. Le capitaine emblématique de l'Albiceleste referme ainsi un chapitre de deux décennies, entamé lors de sa première sélection senior en 2005.







Dans sa publication, l'octuple Ballon d'Or a partagé une déclaration poignante : « Je veux annoncer à tout le monde que je prends ma retraite internationale. Ce chapitre est particulièrement douloureux pour moi. J'aime, j'ai aimé et j'aimerai toujours faire partie de la sélection. J'ai tout donné, je n'ai plus rien à offrir, et derrière arrivent de très grands jeunes joueurs qui méritent leur place. Merci pour tout l'amour que vous m'avez donné pendant ces 20 années. Je pars l'esprit serein et fier de vous avoir offert, aux côtés de mes coéquipiers, des moments dont nous ne pouvions autrefois que rêver. Merci, mon Dieu, de m'avoir fait naître Argentin. »







L'attaquant de 39 ans a précisé avoir rédigé ce texte dans la foulée de la finale de la Coupe du Monde 2026 en juillet, une conviction renforcée ces derniers jours suite au décès de son père, Jorge Messi.







Lionel Messi quitte la sélection argentine en tant que joueur le plus capé et meilleur buteur de l'histoire de son pays, avec un bilan exceptionnel de 207 sélections et 125 buts. Son parcours avec l'Albiceleste reste marqué par le titre suprême décroché lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar face à la France, mais aussi par ses victoires à la Copa América en 2021 et 2024, la Finalissima en 2022 et la médaille d'or olympique à Pékin en 2008. Bien qu'il mette un terme à sa carrière en équipe nationale, il poursuit son aventure en club sous les couleurs de l'Inter Miami en MLS.

