Journée mondiale de soutien aux victimes de torture : Une vingtaine de cas médiatisés, recensés au Sénégal

La société civile sénégalaise a enregistré 20 cas de tortures médiatisés entre 207 et 2018. Elle a informé que certaines parmi ces victimes sont mortes dans des brigades ou des commissariats à travers le pays.



«Ces cas sont ceux relayés dans la presse ou don t les familles ont porté plainte. Nous avons recensé plusieurs cas dont les familles n’ont pas voulu porter plainte parce qu’elles ont été découragées ou qu’elles ont peur », a précisé le chargé de campagne et de communication d'Amnesty Sénégal.



Abdoulaye Seck de poursuivre : «le Sénégal a ratifié la convention contre la torture ainsi que le protocole qui a mis en place les institutions e t c ’est pourquoi nous on a l’Observatoire national des lieux de privation de liberté qui a un rôle préventif mais aussi répressif».