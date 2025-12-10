Journée mondiale des droits de l'Homme : la CNDH exhorte le Sénégal à "garantir la dignité humaine"

À l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'Homme, célébrée chaque 10 décembre en commémoration de l'adoption de la « Déclaration universelle », la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) du Sénégal a lancé un appel solennel au renforcement des principes fondamentaux dans le pays.



Dans un message rendu public, la Présidente de la CNDH réaffirme l'engagement « indéfectible » de l'institution à promouvoir, protéger et défendre les droits de toutes et de tous, sans distinction. Le communiqué souligne la nécessité pour le Sénégal de redoubler d'efforts. « Plus que jamais, notre pays est appelé à consolider l'État de droit, à garantir la justice, l'égalité et la dignité humaine, et à renforcer la participation citoyenne », indique la Commission.



Cette déclaration intervient dans un contexte national où la consolidation des acquis démocratiques et la question des libertés publiques restent au cœur des débats sociaux et politiques. La CNDH rappelle ainsi que la prévention et la protection des droits humains constituent une « responsabilité individuelle et collective ».



Dans une démarche visant à encourager la dynamique nationale, la CNDH a annoncé le lancement d'une innovation majeure cette année, « le Prix national des droits de l'Homme ».



Cette distinction, qui sera décernée pour la première fois le 15 décembre prochain au King Fahd Palace, est destinée à valoriser et reconnaître les acteurs et les initiatives qui œuvrent concrètement pour la dignité humaine à travers le pays.



« Cette année marque un tournant important dans la dynamique nationale de promotion des droits humains », se félicite la Commission. Elle invite l'ensemble des institutions, organisations et citoyens à poursuivre leurs efforts pour l'« effectivité des Droits de l'Homme » sur tout le territoire national.