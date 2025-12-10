Migration irrégulière : 238 personnes secourues par la Marine nationale au large des côtes

🛟 238 migrants secourus en mer



Ce mardi 9 décembre 2025, la Marine nationale a porté secours à une pirogue en détresse transportant 238 candidats à l'émigration irrégulière. pic.twitter.com/aStSFaatAV

— Marine nationale sénégalaise (@MarineNation_SN) December 9, 2025



La Marine nationale sénégalaise a mené une opération de sauvetage majeure le mardi 9 décembre 2025. Dans une publication sur sa page X, elle a indiqué avoir secouru une pirogue en détresse. L'embarcation transportait un nombre record de 238 candidats à l'émigration irrégulière.« 238 migrants secourus en mer Ce mardi 9 décembre 2025, la Marine nationale a porté secours à une pirogue en détresse transportant 238 candidats à l'émigration irrégulière », a écrit la Marine Nationale.