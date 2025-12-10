Réseau social
Migration irrégulière : 238 personnes secourues par la Marine nationale au large des côtes
La Marine nationale sénégalaise a mené une opération de sauvetage majeure le mardi 9 décembre 2025. Dans une publication sur sa page X, elle a indiqué avoir secouru une pirogue en détresse. L'embarcation transportait un nombre record de 238 candidats à l'émigration irrégulière.

Mercredi 10 Décembre 2025 - 13:48


