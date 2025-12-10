Administration : le syndicat des travailleurs reconduit sa grève pour 48h, les 11 et 12 décembre 2025

Le Syndicat démocratique des Travailleurs de l'Administration (SDTA) du Sénégal décide de reconduire sa grève pour 48h. Après une "forte mobilisation" lors de son premier mouvement d’humeur des 04 et 05 décembre, le SDTA reconduit sa grève les jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2025.



D’après un communiqué des syndicalistes, cette reconduction répond à "la lenteur des autorités à apporter des réponses aux revendications consistant à la matérialisation des accords (...) portant généralisation de l'Indemnité de logement pour tous les agents de la Fonction publique".



Dans une note rendue publique, l’Intersyndicale des travailleurs de l’Administration, composée d’au moins cinq (05) grandes centrales syndicales, portait à la connaissance de l’ensemble des autorités administratives et des travailleurs qu’elle décrétait une grève générale de quarante-huit (48) heures, renouvelable, à compter du jeudi 4 au vendredi 05 décembre 2025 .