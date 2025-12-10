Tournoi national de mini-foot : voici le programme des demi-finales

Les demi-finales du tournoi national de mini-football se tiendront, jeudi 11 décembre 2025 au Complexe sportif de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Quatre équipes se disputeront l'accès à la finale dans deux rencontres programmées à partir de 17h.



L'affiche opposera d'un côté UCAD Sporting Club à AS Kora, et de l'autre Temple Foot à Africa Football Élite. La finale de cette compétition, qui a débuté le 4 décembre, est fixée au 15 décembre. Les demi-finalistes ont brillé lors des quarts de finale. Temple Foot, auteur d'un parcours sans faute, a écrasé Dakar Mini-Foot Club sur un score de 7 buts à 1. Le même score spectaculaire (7-1) a été enregistré par l'équipe de l'AS Kora, qui s'est imposée face à Leicester Football Campus.



Les autres qualifiés ont assuré leur place avec plus de difficulté. UCAD Sporting Club a éliminé Académie Médina Ndayane (4-1), tandis qu'Africa Football Élite a décroché son billet en battant Be Sport Academy (2-1). Un tournoi pour sensibiliser à la discipline, selon l’Aps.



Ce tournoi national, organisé par l’Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS), vise avant tout à sensibiliser les acteurs sportifs et les jeunes aux opportunités offertes par cette discipline en pleine croissance.



Le mini-football est une variante du football à effectif réduit. Dans cette compétition, chaque équipe est composée de six joueurs, incluant le gardien. Les matchs se déroulent sur un terrain synthétique (50 m sur 30 m) et durent deux périodes de 25 minutes.



Le Sénégal est actif sur la scène continentale, ayant participé à la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN) de mini-football en juillet 2025 en Libye, un tournoi organisé par la Confédération africaine de mini-football (indépendante de la FIFA).



Programme des demi-finales (Jeudi au Complexe UCAD)

Heure Match : 17h 00 UCAD Sporting Club vs AS Kora

18h 00, Temple Foot vs Africa Football Élite