Tribunal de Dakar : le journaliste Pape Sané libre!

Le journaliste Pape Sané vient de recouvrer la liberté. Jugé pour diffamation ce mercredi, devant le tribunal de Dakar, il a été condamné à trois mois de prison avec sursis assortis d'une amande de 250.000 F Cfa.



Dans son réquisitoire, le procureur avait demandé une peine de six (6) mois de prison dont trois mois ferme.



Pour rappel, M. Sané a été arrêté suite à des propos tenus lors de l’émission Balance du mardi 2 décembre sur Walftv. Il avait affirmé que Sanna Manjang, ancien membre des « Junglers » de Yahya Jammeh, recherché dans le cadre d’un mandat d’arrêt international pour présumés meurtres et actes de torture et arrêté par l’armée sénégalaise, avait été interrogé par la gendarmerie au sujet de ses supposés liens avec Ousmane Sonko et le Pastef.