Plainte de Lat Diop : le chroniqueur Cheikh Oumar Talla et Maty Sarr Niang condamnés pour « diffamation »

Le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye a condamné le chroniqueur Cheikh Oumar Talla et la journaliste Maty Sarr Niang à une peine de trois (03) mois de prison assortis du sursis. Le juge les a reconnus coupables de « diffamation » à l'encontre de Lat Diop, ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase).



L'affaire a débuté par une citation directe servie par Lat Diop à la suite d'une publication partagée sur le réseau social Facebook. Le texte incriminé, attribué à Maty Sarr Niang, relayait des informations particulièrement graves concernant la gestion de l'ancien patron de la Lonase.



La journaliste y affirmait que Lat Diop aurait « remboursé 5 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal » dans le cadre d'un dossier de détournement présumé de deniers publics, d'extorsion de fonds et de blanchiment de capitaux. Elle soutenait également qu'un reliquat de deux milliards de francs CFA restait encore à payer par l'ancien DG.



Devant l'impossibilité de prouver ces allégations lors des débats à l'audience, le tribunal a tranché en faveur du plaignant. En plus de la peine de prison avec sursis, les deux prévenus se voient sanctionnés pour des propos jugés « attentatoires à l'honneur et à la considération de l'ancien responsable public ».