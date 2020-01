Journée nationale du nettoyage: Macky Sall met en garde les autorités étatiques

Le président Macky Sall ne compte pas mettre la main dans la poche pour l’organisation de la journée nationale du nettoyage prévue samedi 4 janvier 2020. En plus d’avoir déclaré qu’il ne veut voir personne chez lui à Mermoz (quartier huppé de Dakar), il a exhorté les autorités étatiques à rester dans leurs différentes localités pour dérouler les opérations de nettoiements.



« Il n’y aura pas d’argent à donner, il n’y aura pas non plus, de folkore. Chacun va s’investir selon ses moyens. Je ne veux voir personne chez moi à Mermoz », c’est l’adresse du président Sall aux responsables de l’Alliance pour la République (Apr) et à ceux de la majorité présidentielle.



Selon le chef de l’Etat, cet événement « n’est pas une opération de mobilisation politique. C’est l’investissement humain », a-t-il confié jeudi au ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Fofana, à l’issue de la réunion du conseil des ministres.



Le chef de l’Etat a, par ailleurs, invité chaque citoyen à user des moyens à sa disposition pour participer à cette œuvre de salubrité. Il prévient qu’il ne tolérera aucune intrusion politique dans son quartier où il effectuera des opérations de nettoiement, en compagnie de ses seuls voisins.