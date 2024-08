Journée sans presse : l’ ASAS And Gueuesseum marque son soutien à la presse et interpelle l’Etat

Suite à la journée sans presse observée par bon nombre de médias au Sénégal pour dénoncer les conditions pénibles que traverse le secteur, l’ASAS And Gueusseum a publié un communiqué ce mercredi 14 août pour « marquer sa solidarité indéfectible à la presse sénégalaise et son soutien sans faille au CDEPS dans sa douloureuse épreuve contre le harcèlement fiscal dont il fait l'objet ».



« A l'image d'une ruche désertée par les abeilles, la triste journée sans presse d'hier que le Gouvernement pouvait nous épargner par un dialogue social constructif dans le respect de ses partenaires, constitue une véritable épreuve douloureuse pour les populations éprises de justice », lit-on sur le communiqué.



And Gueusseum, réitère ainsi, le refus concernant des coupures de signaux d’entreprise de presse. « Si l'ordre social est la finalité de la règle de droit, il devient nécessaire de l'abolir ou la réviser si le désordre en est la conséquence comme c'est le cas de cette forme de recouvrement d'impôt. Sous ce rapport, And Gueusseum, sans chercher à dédouaner aucun contribuable, en appelle à une application bienveillante et bien intelligente de la loi. Et comme bien entendu elle réitère sa condamnation sans réserve de toute coupure de signal et de fermeture d'entreprise de presse par convenance étatique », note le document.



Par ailleurs, And Gueusseum exige de l'Etat, « le paiement aux agents des collectivités territoriales leurs arriérés de paiement d'augmentation de salaire conformément à l'article 29 de la loi portant Statut du personnel des Collectivités Territoriales ainsi qu'aux agents des établissements publics de santé laissés en rade depuis le 31 mai 2022, début de la matérialisation des accords Gouvernement-And Gueusseum sur le système de rémunération des agents de l'Etat ».



Le Directoire National en appelle « au dénouement rapide de ce contentieux dangereux pour notre démocratie acquise au prix de tant de sacrifices, pour une presse plurielle libre, souveraine et démocratique ».