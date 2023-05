Jude Belligham a refusé une offre totalement folle, Manchester City prépare un sale coup au Real Madrid

Jude Bellingham sait ce qu’il veut pour avenir, Manchester City a une idée pour la double confrontation face au Real Madrid et José Mourinho fait trembler la Roma, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Bellingham a refusé une prolongation du Borussia Dortmund



En Allemagne, Jude Bellingham fait les gros titres ce matin ! Le milieu de terrain anglais fait la couverture de Bild qui annonce que «Bellingham a refusé une offre de 14 M€.»



En effet, le Borussia Dortmund voulait prolonger sa star d’une année, soit jusqu’en 2026, avec une grosse revalorisation salariale à la clé de 14 M€ par an, mais l’international anglais a refusé, c’est une «décision personnelle» d’après le média allemand. Surtout que l’on rappelle que la presse espagnole a informé la semaine dernière que le joueur de 20 ans a dit oui au Real Madrid pour un salaire de 20 M€ et un contrat jusqu’en 2029.



La Casa Blanca doit désormais se mettre d’accord avec le BVB sur une indemnité de transferts qui sera supérieur à 100 M€ ! Affaire à suivre…



Manchester City prévient le Real Madrid



Le choc entre Manchester City et le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, c’est ce soir. Et en conférence de presse hier, on a eu deux discours différents entre Rodri qui veut se venger de la saison dernière, alors que Pep Guardiola, lui, veut seulement gagner ! C’est ce que reprend le Daily Mirror sur sa Une : «Ne pas s’énerver, se venger. Pep prévient City : Oubliez la revanche, battez-les !» Manchester City prépare donc soigneusement sa revanche pour atteindre la finale de la Ligue des Champions.



Pour le Manchester Evening News, les Cityzens vont tout de même être «sous une véritable pression» car «Pep Guardiola a ressenti une demande "tacite" de la part de ses patrons pour gagner la Ligue des champions ces 5 dernières années.» The Guardian met en avant la déclaration de Rodri qui a «de l’appétit pour se venger du Real Madrid» ! Les Madrilènes sont attendus de pied ferme par leur adversaire…



L’avenir de Mourinho fait débat en Italie



Dans la Botte, c’est l’avenir de José Mourinho à l’AS Roma qui fait la Une ! Depuis plusieurs semaines, le Portugais est annoncé avec insistance proche du Paris Saint-Germain et comme l’indique Il Corriere dello Sport : «Mou est sur la liste du PSG et en course avec Zidane». Le Special One est «l’alternative numéro une du PSG en cas de refus de Zinedine Zidane» de rejoindre le club.



Mourinho n’est pas contre quitter la Roma contre un projet ambitieux et selon nos informations, il n’y a pas encore de contact établi entre le PSG et l’AS Roma, les discussions existent bien entre José Mourinho et le club francilien. Mourinho est attiré par le PSG, où il pourrait redonner un gros coup de projecteur à sa carrière.