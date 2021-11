Judo-5ème Edition Open International de Dakar : Les « Lions » glanent 16 médailles et restent maîtres à domicile

Comme en 2020, les « Lions » du judo ont encore confirmé leur leadership dans l’Open international de Dakar. De retour de Yaoundé, au Cameroun, la semaine dernière, avec une seule médaille d’or autour du cou de Moussa Diop (-60kg), les « Lions » ont rugi de la plus belle des manières, ce week-end au stadium Marius Ndiaye, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Malgré un niveau très élevé de l’Open de Dakar, qui a vu la participation de 17 nations, dont les monstres du judo africain et mondial comme l’Afrique du Sud et l’Irlande, les « Lions » ont dominé la compétition.



Moussa Diop (-60kg), comme à Yaoundé, a ouvert le bal des médailles d’or côté sénégalais, samedi. Il a été imité dimanche par Saliou Ndiaye (-81kg), Abderahmane Diao (-90kg) et Mbagnick Ndiaye (+ 100kg). Ces 4 « Lions » n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires.



Par contre Ndèye Oumy Camara (-57kg), qui espérait prendre sa revanche à domicile, après avoir perdu en finale à Yaoundé, a été à nouveau battue par la Sud-Africaine Donne Breytenbach.



Au classement général des médaillés par pays, le Sénégal occupe la plus haute marche du podium avec 16 breloques : 4 en or, 5 en argent et 7 en bronze. Il est suivi par la Côte d’Ivoire avec 6 médailles (3 en or, 1 en argent et 2 en bronze) et le Maroc avec le même nombre de 6 médailles (2 en or, 1 en argent et 3 en bronze).