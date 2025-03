Judo : La FSDJA renforce la formation et la décentralisation de la discipline à Saint-Louis

Du 21 au 23 février 2025, un stage technique et une formation à l'arbitrage dans le cadre de la politique de décentralisation menée par la Fédération Sénégalaise de Judo et Disciplines Associées (FSDJA), a été organisée à Saint-Louis.



Sous la direction d'Alassane Ndiaye, directeur technique national, cet événement constitue un exemple tangible des démarches entreprises pour améliorer les aptitudes des judokas, entraîneurs et arbitres à l'échelle nationale.



Ce stage était dirigé par deux spécialistes de renommée internationale : Céline Lebrun, ex-championne française de judo, et Khalifa Lo, expert japonais volontaire de la JICA. L'arbitre international Diaffé Sarr, riche de son expertise, animera le séminaire d'arbitrage en présentant les nouvelles règles récemment mises en application.



Cette initiative a pour but de former et d'améliorer les judokas dans les aspects du tachi waza (technique debout) et du ne waza (technique au sol), de mettre à jour les connaissances des arbitres et entraîneurs concernant les nouvelles règles d'arbitrage de l'IJF, garantissant ainsi une uniformisation des pratiques à l'échelle nationale.



Ce stage s'inscrit dans la vision du président de la FSDJA, Maître Ababacar Ngom, qui souhaite rapprocher la formation des acteurs locaux du judo tout en renforçant les pôles de performance régionaux.