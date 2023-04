Judo – Open Luanda : le Sénégal décroche 4 médailles d’or

L’équipe nationale du Sénégal de judo glane 10 médailles (4 or, 3 argent et 3 bronze), à l’issue de la première édition de l’Open international de Luanda.



En seniors dames, Diodio Sonko (-52 kg) a ouvert le bal des médailles d’or côté sénégalais. Elle a été imitée chez les hommes par Abderahmane Diao (-90 kg) qui a pris le meilleur sur l’Angolais Tchissende Adriano et Mbagnick Ndiaye (+100 kg) qui a balayé l’Ivorien Wilfried Anderson, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Chez les juniors, seul Libasse Ndiaye (-100 kg) a réussi à décrocher l’or.



Les autres médaillés du contingent des « Lions » sont : Khadija Sonko (-70 kg, médaillée de bronze), Saliou Ndiaye (-81 kg, médaillé de bronze), Libasse Ndiaye (-100 kg, médaille d’argent), Diodio Sonko (-52 kg, médaillée de bronze).



Selon « Stades », avec 10 breloques récoltés en catégories juniors et seniors (4 or, 3 argent et 3 bronze), les Sénégalais ont engrangé en terre angolaise, des points précieux pour Paris 2024.



Au classement général des médaillés par pays, le Sénégal occupe la deuxième place avec 10 médailles (4 or, 3 argent et 3 bronze). Il est suivi par la Côte d’Ivoire avec 4 médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze).



L’Angola, pays hôte de la compétition, occupe la plus haute marche du podium avec 29 médailles (5 or, 5 argent et 19 bronze).