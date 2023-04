Judo - Open de Luanda: 10 athlètes sénégalais retenus pour le tournoi

Les sélections nationales juniors et seniors de judo prendront part ce weekend, à l’open de Luanda, en Angola. La délégation quitte Dakar ce mercredi. Le président de la Fédération sénégalaise de judo (FSJDA), Me Ababacar Ngom, a fait le point sur la préparation et les objectifs assignés aux Sénégalais.



Après Tunis et Alger, les combattants sénégalais vont à l’assaut de l’Open de Luanda, ce week-end. Cette compétition, une première en terre anglaise, verra la participation de 180 judokas issus de 19 pays.



Selon « Stades », le Sénégal sera représenté par 10 combattants. En juniors, on aura Diakhou Sonko (-48 kg), Diodio Sonko (-52 kg), Oumar Mballo (-60 kg), Mouhamed Mboup (-66 kg).

Du côtés des séniors, Léa Buet (-52 kg), Khadija Sonko (-70 kg), Saliou Ndiaye (-81 kg), Abderahmne Diao (-90 kg) et Mbagnick Ndiaye (+100 kg) sont les athlètes retenus.



Pour le président de la fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA), Me Ababacar Ngom, les objectifs fixés aux « Lions » sont clairs. Il s’agit de se mettre en pole position pour les jeux olympiques. « Cet open donne des points qualificatifs aux JO de Paris 2024. Donc, on se battra pour glaner le maximum de points », a affirmé Me Ababacar Ngom.



Selon lui, ce tournoi de Luanda est donc une « étape importante dans la préparation des judokas pour Paris 2024 ».



« Ce que nous attendons de ces 10 combattants à Luanda, c’est de faire mieux qu’à Tunis à Alger », a indiqué Me Ngom.



Selon le président de la fédération de Judo, la tanière s’est bien préparée. « Cette préparation va nous permettre d’aller gagner des médailles. Nous avons travaillé sur le mental, parce que le Sénégal a besoin de se hisser à Luanda », affirme le président.