Judo – Open de Yaoundé: le Sénégal récolte 4 médailles, mais recule au classement

Seuls 4 tireurs sénégalais ont participé à l’Open de Yaoundé en 2021 contre 6 en 2020. Une diminution du nombre de participants qui s’est aussi fait ressentir sur le nombre de médailles glanées ainsi que sur le rang du Sénégal.



L’équipe du Sénégal avait décroché deux médailles d’Or par Mbagnick Ndiaye et Abderrahmane Diao, et deux en argent, en 2020. Des performances qui avaient valu au pays d’être classé 2ème sur neuf pays derrière le pays hôte, renseigne « Stades ».

Cette année, le Sénégal a obtenu 4 médailles de ses représentants, une en Or obtenue par Moussa Diop (-60kg). Ce dernier fait mieux qu’en 2020 où il avait buté en finale sur le Camerounais Bernadin Tsala Tsala.



Dans la catégorie des -73kg, Gorgui Sarr a décroché une médaille de bronze. Tout comme Saliou Ndiaye (-81Kg). La seule dame du groupe, Ndèye Oumy Kamara (-57kg), s’est parée d’argent, après une finale perdue devant la Sud-Africaine Donné Breytenbach.

Les protégés du coach Abdou Karim Seck terminent ainsi à la 5ème place sur 12 pays, derrière le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et l’Irlande.

93 judokas ont combattu à Yaoundé les 6 et 7 novembre, dont 63 hommes et 30 dames.



Classement par nations

1er Cameroun 22 médailles (7 or, 7 argent et 8 bronze), 2ème Côte d’Ivoire 5 médailles (3 or et 2 argent), 3ème Irlande 4 médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze), 4ème Sénégal 4 médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze), 5ème Afrique du Sud 3 médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze).