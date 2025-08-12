Juillet 2025 : les prix à la consommation en hausse de 1,8 % en rythme annuel au mois de juillet

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,8 % en rythme annuel au mois de juillet 2025, selon les dernières données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette évolution est principalement tirée par le renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+2,8 %), des services de restaurants et d’hébergement (+1,9 %), ainsi que des biens d’ameublement, d’équipement ménager et d’entretien courant du ménage (+2,6 %).



D’autres secteurs affichent également des hausses notables : santé (+1,7 %), transport (+1,4 %), logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+1,1 %), sans oublier la forte flambée des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants (+8,0 %).



Cette progression est toutefois tempérée par la baisse des prix dans certaines catégories, notamment les biens et services d’information et de communication (-3,0 %), les soins personnels, protection sociale et biens divers (-0,7 %) et les vêtements et chaussures (-0,1 %).