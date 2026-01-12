Justice : Farba Ngom maintenu en détention, Tahirou Sarr retrouve la liberté

Farba Ngom reste en détention après le rejet de sa requête par la Cour suprême. Le parquet financier a interjeté appel contre la libération provisoire que lui avait accordée le juge. En revanche, Tahirou Sarr bénéficie de sa liberté, aucune opposition du procureur n’ayant été enregistrée à son encontre.
Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, avait obtenu ce lundi matin une mise en liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. Cependant, le procureur financier a contesté cette décision.
Placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025, Farba Ngom est accusé de plusieurs faits, à savoir: «association de malfaiteurs, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux». Avec un état de «santé fragile» qui lui a valu des séjours médicaux au Pavillon spécial Le Dantec, il a toujours clamé son innocence.
