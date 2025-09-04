Justice : Khalifa Rappeur obtient une liberté provisoire

L’activiste Khalifa Ababacar Khoureychi Ba, alias « Khalifa Rappeur », a été remis en liberté ce jeudi 4 septembre 2025. La Chambre d’accusation lui a accordé une liberté provisoire, en attendant son procès devant le tribunal correctionnel.
Proche du parti Pastef, il avait été incarcéré depuis mai 2025, suite à son inculpation pour « diffamation, injures publiques, collecte et diffusion illicites de données personnelles, provocation aux crimes et délits, ainsi que mise en danger de la vie d’autrui ».
