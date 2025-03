Justice : Kolda renforce l'exécution des peines d'amendes judiciaires

Kolda s'apprête à franchir une étape décisive dans l'application des sanctions pécuniaires. Sous l'impulsion du nouveau procureur du tribunal de grande instance, Seydina Oumar Diallo, un Bureau d'Exécution des Peines verra bientôt le jour afin d'assurer le respect des décisions judiciaires en matière d'amendes.



Le procureur a d'ores et déjà organisé une réunion de sensibilisation avec le greffier en chef et son substitut pour discuter des modalités d'exécution des amendes judiciaires. Suite à cette rencontre, une concertation a eu lieu entre le parquet, le greffier en chef et l'agent du trésor public. L'objectif est de mettre en place des mécanismes stricts garantissant l'application effective des peines conformément à la loi.



Jusqu'à présent, de nombreux condamnés, une fois libérés de prison, échappaient au paiement de leurs amendes. Cette situation engendrait un manque à gagner considérable pour le trésor public, se chiffrant à plusieurs millions de francs CFA chaque année. Ces fonds, pourtant, auraient pu être réinvestis dans des projets de développement au profit des populations du Fouladou.



Avec la création du Bureau d'Exécution des Peines, les condamnés ne pourront plus se soustraire à leurs obligations financières. Cette initiative vise à renforcer l'efficacité du système judiciaire et à garantir l'application pleine et entière des décisions de justice. Il s'agit d'une avancée majeure pour la justice locale et un pas important vers un meilleur respect de l'État de droit dans la région de Kolda.